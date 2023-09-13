путин боится за свою жизнь и не доверяет своим - экс-сотрудник ФСО

Детали

Виталий Брыжатый, работал на даче Владимира Путина в поселке Олива на юге Крыма. Недавно он выехал из России в Эквадор.

Цитата

«Он (путин – ред.) сам своим не доверяет. Он доверяет только близким. Людям могут сказать: «Он отдыхает на этой даче». И все бегают, охраняют эту дачу. А он может быть в другом месте», - рассказал Виталий.

По его словам, во время поездок путина в Крым к его прилету готовились одновременно в обоих аэропортах полуострова — и Севастополя, и Симферополя. Бывало, что президент РФ при этом прибывал другим видом транспорта, например морем.

«Безопасность на самом высоком уровне. Вот так человек боится за свою жизнь», — говорит Брыжатый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: путину привиделось «отсутствие» результатов контрнаступления Украины