путин боится за свою жизнь и не доверяет своим - экс-сотрудник ФСО

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Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент российской федерации владимир путин боится за свою жизнь и не доверит своему близкому окружению. Об этом, как пишет Telegram-канал DILD, сообщил экс-сотрудник Федеральной службы охраны Виталий Брыжатый, передает УНН.

Детали 

Виталий Брыжатый, работал на даче Владимира Путина в поселке Олива на юге Крыма. Недавно он выехал из России в Эквадор.

Цитата

«Он (путин – ред.) сам своим не доверяет. Он доверяет только близким. Людям могут сказать: «Он отдыхает на этой даче». И все бегают, охраняют эту дачу. А он может быть в другом месте», - рассказал Виталий.

По его словам, во время поездок путина в Крым к его прилету готовились одновременно в обоих аэропортах полуострова — и Севастополя, и Симферополя. Бывало, что президент РФ при этом прибывал другим видом транспорта, например морем.
«Безопасность на самом высоком уровне. Вот так человек боится за свою жизнь», — говорит Брыжатый.

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