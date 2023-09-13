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путін боїться за своє життя і не довіряє своїм — ексспівробітник ФСТ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент російської федерації владимир путін боїться за своє життя і не довірить своєму близькому оточенню. Про це, як пише Telegram-канал DILD, повідомив екс-співробітник Федеральної служби охорони Віталій Брижатий, передає УНН.

Деталі 

Віталій Брижатий, працював на дачі володимира путіна у селищі Оліва на півдні Криму. Нещодавно він виїхав із Росії до Еквадору.

Цитата

«Він (путін – ред.) сам своїм не довіряє. Він довіряє лише близьким. Людям можуть сказати: «Він відпочиває на цій дачі». І всі бігають, охороняють цю дачу. А він може бути в іншому місці», - розповів Віталій.

За його словами, під час поїздок путіна до Криму до його прильоту готувалися одночасно в обох аеропортах півострова — і Севастополя, і Сімферополя. Бувало, що президент РФ при цьому прибував іншим видом транспорту, наприклад морем.
«Безпека на найвищому рівні. Отак людина боїться за своє життя», — каже Брижатий.

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