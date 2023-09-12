путіну привиділась "відсутність" результатів контрнаступу України

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"Проводять так званий контрнаступ. Результатів немає, звісно. Ми зараз не говоритимемо провал, не провал. Немає результатів, втрати є великі... Танків уже втратили. По бронемашинах різних класів майже 18 тисяч і так далі. Отже, тому складається враження, що вони якось хочуть, штовхають їх західні куратори по максимуму відгризти, вибачте моветон, те, що вони зможуть зробити", - сказав путін.

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Диктатор заявив, що з початку контрнаступу втрати особового складу України начебто "складають 71 з половиною тисяча осіб". путін додав, що у нього "складається враження", що у контрнаступі нібито беруть участь "не їхні люди".

Крім цього, президент рф знову згадав "західних кураторів", які, за його словами, "будуть вимагати" зупинки бойових дій і переговорів, коли "всі ресурси будуть близькі до нульових значень". путін також прокоментував зобов'язання західних партнерів України щодо надання сучасних винищувачів F-16, які, на його думку, "не змінять" ситуацію на полі бою.

"Це просто затягує з конфліктом, затягує. Ось у них (в США, - ред.) виборний процес починається в листопаді, і будь-що потрібно показати хоч якийсь результат. І вони штовхають українців до продовження бойових дій, чого публічно не говорили", - заявив він.

Щодо можливості початку переговорного процесу для закінчення війни, путін згадав про нібито "декрет" президента України Володимира Зеленського, який "забороняє вести перемовини". Диктатор додав, що якщо Вашингтон "вважає, що Україна готова до переговорів", то має "скасувати" цей нібито "указ" українського очільника держави.

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У російському місті Владивосток 12 вересня проходить Східний економічний форум, у якому, у тому числі бере участь лідер КНДР Кім Чен Ин.