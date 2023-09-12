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путину привиделось "отсутствие" результатов контрнаступления Украины

путину привиделось "отсутствие" результатов контрнаступления Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Российский диктатор владимир путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что на войну Украину "толкают" так называемые "западные кураторы", а украинское контрнаступление "не имеет результатов". Он также сказал, что поставки Киеву F-16 якобы "затягивает" "конфликт", передает УНН.

Цитата

"Проводят так называемое контрнаступление. Результатов нет, естественно. Мы сейчас не будем говорить провал, не провал. Нет результатов, потери есть большие... Танков уже потеряли. По бронемашинам разных классов почти 18 тысяч и так далее. Итак, поэтому складывается впечатление, что они как-то хотят, толкают их западные кураторы по максимуму отгрызть, извините моветон, то, что они смогут сделать", - сказал Путин.

Детали

Диктатор заявил, что с начала контрнаступления потери личного состава Украины якобы "составляют 71 с половиной тысяча человек". путин добавил, что у него "складывается впечатление", что в контрнаступлении якобы участвуют "не их люди".

Кроме этого, президент рф вновь упомянул "западных кураторов", которые, по его словам, "будут требовать" остановки боевых действий и переговоров, когда "все ресурсы будут близки к нулевым значениям". путин также прокомментировал обязательства западных партнеров Украины по предоставлению современных истребителей F-16, которые, по его мнению, "не изменят" ситуацию на поле боя.

"Это просто затягивает с конфликтом, затягивает. Вот у них (в США, - ред.) избирательный процесс начинается в ноябре, и во что бы то ни стало нужно показать хоть какой-то результат. И они толкают украинцев к продолжению боевых действий, чего публично не говорили", - заявил он.

Относительно возможности начала переговорного процесса для окончания войны, путин упомянул о якобы "декрете" президента Украины Владимира Зеленского, который "запрещает вести переговоры". Диктатор добавил, что если Вашингтон "считает, что Украина готова к переговорам", то должен "отменить" этот якобы "указ" украинского главы государства.

Напомним

В российском городе Владивосток 12 сентября проходит Восточный экономический форум, в котором, в том числе принимает участие лидер КНДР Ким Чен Ын.

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