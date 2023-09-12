путину привиделось "отсутствие" результатов контрнаступления Украины

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"Проводят так называемое контрнаступление. Результатов нет, естественно. Мы сейчас не будем говорить провал, не провал. Нет результатов, потери есть большие... Танков уже потеряли. По бронемашинам разных классов почти 18 тысяч и так далее. Итак, поэтому складывается впечатление, что они как-то хотят, толкают их западные кураторы по максимуму отгрызть, извините моветон, то, что они смогут сделать", - сказал Путин.

Детали

Диктатор заявил, что с начала контрнаступления потери личного состава Украины якобы "составляют 71 с половиной тысяча человек". путин добавил, что у него "складывается впечатление", что в контрнаступлении якобы участвуют "не их люди".

Кроме этого, президент рф вновь упомянул "западных кураторов", которые, по его словам, "будут требовать" остановки боевых действий и переговоров, когда "все ресурсы будут близки к нулевым значениям". путин также прокомментировал обязательства западных партнеров Украины по предоставлению современных истребителей F-16, которые, по его мнению, "не изменят" ситуацию на поле боя.

"Это просто затягивает с конфликтом, затягивает. Вот у них (в США, - ред.) избирательный процесс начинается в ноябре, и во что бы то ни стало нужно показать хоть какой-то результат. И они толкают украинцев к продолжению боевых действий, чего публично не говорили", - заявил он.

Относительно возможности начала переговорного процесса для окончания войны, путин упомянул о якобы "декрете" президента Украины Владимира Зеленского, который "запрещает вести переговоры". Диктатор добавил, что если Вашингтон "считает, что Украина готова к переговорам", то должен "отменить" этот якобы "указ" украинского главы государства.

Напомним

В российском городе Владивосток 12 сентября проходит Восточный экономический форум, в котором, в том числе принимает участие лидер КНДР Ким Чен Ын.