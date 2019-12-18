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Пустовойтенко о приватизации ГП "Укрспирт": рубят курицу, которая несет золотые яйца

Пустовойтенко о приватизации ГП "Укрспирт": рубят курицу, которая несет золотые яйца

Киев  •  УНН

 • 10025 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. ГП "Укрспирт" должно оставаться в собственности государства, поскольку это одно из немногих госпредприятий, наполняющих бюджет. Об этом в эфире программы "Большое интервью" на одном из украинских телеканалов заявил бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко, передает УНН.

"Это одна из организаций, несущая золотые яйца - приносит средства в государственный бюджет. Ни в коем случае не нужно отдавать на приватизацию. Не будет ни предприятия, ни спирта, ни бюджета", - подчеркнул он.

Пустовойтенко напомнил, что в Украине власть не единожды пыталась приватизировать государственные предприятия. Но безуспешно, добавил он.

"Потому что качество предприятий и их конкурентоспособность - нулевая. Их не то, что никто не купит, нужно найти людей, которые подготовят программу, которые лучше любого премьер-министра знают ситуацию в экономике, политике. Даром отдать предприятия, только чтобы они запустили предприятие, и способствовать ему, чтобы он начал работать. А продавать фактически нечего", - заявил экс-премьер-министр.

Как сообщал УНН, закон о продаже "Укрспирта" 11 декабря подписал Президент Владимир Зеленский.

Эксперты прогнозируют множество возможных негативных последствий такого решения как для экономики страны, так и для конечного потребителя спиртосодержащей (алкоголь) продукции. 

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