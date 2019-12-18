Пустовойтенко про приватизацію ДП "Укрспирт": рубають курку, яка несе золоті яйця
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. ДП "Укрспирт" має залишатися у власності держави, оскільки це одне з небагатьох держпідприємств, які наповнюють бюджет. Про це в ефірі програми "Велике інтерв'ю" на одному з українських телеканалів заявив колишній прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко, передає УНН.
"Це одна з організацій, яка несе золоті яйця - приносить кошти до державного бюджету. Ні в якому разі не потрібно віддавати на приватизацію. Не буде ні підприємства, ні спирту, ні бюджету", - підкреслив він.
Пустовойтенко нагадав, що в Україні влада неодноразово намагалася приватизувати державні підприємства. Але безуспішно, додав він.
"Тому що якість підприємств і їх конкурентоспроможність - нульова. Їх не те, що ніхто не купить, потрібно знайти людей, які підготують програму, які краще будь-якого прем'єр-міністра знають ситуацію в економіці, політиці. Задарма віддати підприємства, тільки щоб вони запустили підприємство, і сприяти йому, щоб він почав працювати. А продавати фактично нічого", - заявив експрем'єр-міністр.
Як повідомляв УНН, закон про продаж "Укрспирту" 11 грудня підписав Президент Володимир Зеленський.
Експерти прогнозують безліч можливих негативних наслідків такого рішення як для економіки країни, так і для кінцевого споживача спиртовмісної (алкоголь) продукції.