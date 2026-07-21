"Пусть уеб ***ют через него" - "Мадьяр" объяснил, почему Силы обороны не бьют по Крымскому мосту
Киев • УНН
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Крымский мост не трогают, чтобы коллаборанты и россияне могли выехать с полуострова. Он подчеркнул, что топлива в Крыму нет, и это делает недееспособной военную машину рф.
Силы обороны не наносят удары по Крымскому мосту, чтобы с временно оккупированного Крыма сбежали коллаборанты и те, кто приехал туда из россии. Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в интервью британскому журналисту Каолану Робертсону, передает УНН.
Топлива в Крыму нет, и, я вам хочу сказать, его там не будет. Высокую концентрацию оккупанта на полуострове… около 1 млн мигрантов заехало, бешеную машину размещено на территории Крыма. Все они нуждаются в питании, ведь полуостров Крым не самодостаточен с точки зрения обеспечения ресурсами. Соответственно, закрывая сейчас пути доступа, не пути выхода. Мы не трогаем Крымский мост. Пусть уе***т через него
Он добавил, что эти "все миллионы россиян пусть уе***т через Крымский мост, и едут куда-то далеко за Урал, чтобы жить спокойно".
То, что они потеряли за 10 лет, - это их бумеранг, их карма. Но мы не будем мешать, пусть выходят. Мы делаем невозможным пребывание и дееспособность там военной машины. Мы заботимся об их топливе, ведь без топлива практически ничего не происходит
Напомним
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди показал видео поражения 20 судов "теневого флота" рф. Он сообщил, что в ночь на 15 июля начался новый этап морской операции "МоЛоЧКа" в Черном море.