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"Пусть уеб ***ют через него" - "Мадьяр" объяснил, почему Силы обороны не бьют по Крымскому мосту

Киев • УНН

 • 1014 просмотра

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Крымский мост не трогают, чтобы коллаборанты и россияне могли выехать с полуострова. Он подчеркнул, что топлива в Крыму нет, и это делает недееспособной военную машину рф.

"Пусть уеб ***ют через него" - "Мадьяр" объяснил, почему Силы обороны не бьют по Крымскому мосту

Силы обороны не наносят удары по Крымскому мосту, чтобы с временно оккупированного Крыма сбежали коллаборанты и те, кто приехал туда из россии. Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в интервью британскому журналисту Каолану Робертсону, передает УНН

Топлива в Крыму нет, и, я вам хочу сказать, его там не будет. Высокую концентрацию оккупанта на полуострове… около 1 млн мигрантов заехало, бешеную машину размещено на территории Крыма. Все они нуждаются в питании, ведь полуостров Крым не самодостаточен с точки зрения обеспечения ресурсами. Соответственно, закрывая сейчас пути доступа, не пути выхода. Мы не трогаем Крымский мост. Пусть уе***т через него

 - сказал "Мадьяр". 

Он добавил, что эти "все миллионы россиян пусть уе***т через Крымский мост, и едут куда-то далеко за Урал, чтобы жить спокойно". 

То, что они потеряли за 10 лет, - это их бумеранг, их карма. Но мы не будем мешать, пусть выходят. Мы делаем невозможным пребывание и дееспособность там военной машины. Мы заботимся об их топливе, ведь без топлива практически ничего не происходит 

- добавил Бровди. 

Напомним 

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди показал видео поражения 20 судов "теневого флота" рф. Он сообщил, что в ночь на 15 июля начался новый этап морской операции "МоЛоЧКа" в Черном море. 

Павел Башинский

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