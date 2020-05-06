Пункты пропуска через границу "Рава Русская" и "Скадовский морской порт" возобновят свою работу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Правительство приняло решение, которым восстанавливается работа пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения “Рава-Русская” и для морского сообщения “Скадовский морской торговый порт”. Ранее они были временно закрыты в связи с пандемией. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
“Еще вчера вместе с Вице-премьер-министром Алексеем Резниковым мы находились с общей рабочей поездкой в Херсонской области, в ходе которой, в том числе, посетили Скадовский морской порт. Сегодня уже есть решение — и это решение единогласно. Пункты пропуска через границу для морского сообщения в Скадовском порту и для автомобильного сообщения „Рава-Русская“ возобновляют свою работу”, — сказал Криклий.
Сообщается, что на сегодня Скадовский морской торговый порт является единственным украинским портом, который не работает для перевалки международных грузов в морском сообщении. Его восстановление крайне важно для увеличения грузопотока и обеспечения существующего спроса.
“Технологические особенности перегрузки и оформления грузов в морских портах Украины не предусматривают тесного контакта между людьми, поэтому целесообразно восстановить эту работу”, — подчеркнул Криклий.
Также отмечается, что возобновление работы пункта пропуска “Рава-Русская” позволит значительно уменьшить загруженность ныне работающих КПП “Ягодин” и “Краковец” для автомобильного сообщения с Республикой Польша.
“Кроме того, это будет способствовать минимизации большого скопления грузового транспорта на границе, что важно в условиях распространения COVID-19, а также обеспечит стабильное осуществление международной торговли как с Польшей, так и с ЕС в целом”, — говорится в сообщении.
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