У Зеленського заявили, що через пандемію коронавірусу безвіз для України скасовувати не будуть

“Від жодного нашого співрозмовника я не чув, що це (пандемія — ред) стане підставою, щоб закрити кордон для українців чи, тим більше, скасувати безвізовий режим. Так само, як, до речі, з іншими — ми маємо безвізовий режим не лише з Європейським Союзом”, — сказав Жовква.

За його словами, держави лише поступово відкриватимуть свої кордони для іноземців.

Зазначається, що на думку Жовкви події останніх місяців продемонстрували, як пандемія може змусити весь світ у найкоротший термін закрити кордони, а відкрити їх швидко не вдасться. “Це має спонукати світових гравців запровадити зміни в системі міжнародних відносин, щоб унеможливити закриття кордонів, якщо станеться наступна пандемія", — додав заступник керівника Офісу президента.

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За його словами, вже зараз необхідно виробити, наприклад, новий алгоритм співпраці Євросоюзу з державами Східного партнерства для подолання подібних викликів.

“Ми, до речі, запропонували ініціативу про те, щоб оперативно в умовах пандемії заснувати союз країн-сусідів у подоланні коронавірусу. Ми про це говорили з президентами наших країн-сусідів. Тобто потрібно щось робити. Інакше кожного разу ми будемо заручниками таких пандемій”, — розповів він.

Нагадаємо, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що майбутнє Східного партнерства має сприяти інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.