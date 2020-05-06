Пункти пропуску через кордон "Рава Руська" і "Скадовський морський порт" відновлять свою роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Уряд прийняв рішення, яким відновлюється робота пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення “Рава-Руська” та для морського сполучення “Скадовський морський торговельний порт”. Раніше вони були тимчасово закриті у зв’язку з пандемією. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“Ще вчора разом з Віце-прем’єр-міністром Олексієм Резніковим ми перебували зі спільною робочою поїздкою у Херсонській області, у ході якої, у тому числі, відвідали Скадовський морський порт. Сьогодні вже маємо рішення — і це рішення одноголосне. Пункти пропуску через кордон для морського сполучення у Скадовському порту та для автомобільного сполучення „Рава-Руська“ відновлюють свою роботу”, — сказав Криклій.
Повідомляється, що на сьогодні Скадовський морський торговельний порт є єдиним українським портом, який не працює для перевалки міжнародних вантажів у морському сполученні. Його відновлення вкрай важливе для збільшення вантажопотоку та забезпечення існуючого попиту.
“Технологічні особливості перевантаження та оформлення вантажів у морських портах України не передбачають тісного контакту між людьми, тому доцільно відновити цю роботу”, — підкреслив Криклій.
Також зазначається, що відновлення роботи пункту пропуску “Рава-Руська” дозволить значно зменшити завантаженість нині працюючих КПП “Ягодин” та “Краківець” для автомобільного сполучення з Республікою Польща.
“Крім цього, це сприятиме мінімізації великого скупчення вантажного транспорту на кордоні, що важливо в умовах поширення COVID-19, а також забезпечить стабільне здійснення міжнародної торгівлі як з Польщею, так і з ЄС в цілому”, — йдеться в повідомленні.
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