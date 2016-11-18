Пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей разблокировали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Протестная акция перед пунктом пропуска "Шегини" завершена. Пункт пропуска работает в штатном режиме. Об этом УНН сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
"Пункт пропуска работает в штатном режиме", - сообщили пограничники.
Кроме того, в ГПСУ рекомендовали следить за состоянием накопления автомобилей перед основными пунктами пропуска на странице Западного регионального управления в Facebook.
Напомним, 18 ноября на пунктах пропуска "Шегини" и "Ягодин" на границе с Польшей, владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали дорогу.