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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Пункт пропуску “Шегині” на кордоні із Польщею розблокували

Пункт пропуску “Шегині” на кордоні із Польщею розблокували

Київ • УНН

 • 8055 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Протестна акція перед пунктом пропуску “Шегині” завершена. Пункт пропуску працює в штатному режимі. Про це УНН повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

“Пункт пропуску працює в штатному режимі”, — повідомили прикордонники.

Крім того, у ДПСУ рекомендували слідкувати за станом накопичення автомобілів перед основними пунктами пропуску на сторінці Західного регіонального управління у Facebook.

Нагадаємо, 18 листопада на пунктах пропуску “Шегині” та “Ягодин” на кордоні з Польщею, власники авто з іноземною реєстрацією заблокували дорогу.

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