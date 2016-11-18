Пункт пропуску “Шегині” на кордоні із Польщею розблокували
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Протестна акція перед пунктом пропуску “Шегині” завершена. Пункт пропуску працює в штатному режимі. Про це УНН повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
“Пункт пропуску працює в штатному режимі”, — повідомили прикордонники.
Крім того, у ДПСУ рекомендували слідкувати за станом накопичення автомобілів перед основними пунктами пропуску на сторінці Західного регіонального управління у Facebook.
Нагадаємо, 18 листопада на пунктах пропуску “Шегині” та “Ягодин” на кордоні з Польщею, власники авто з іноземною реєстрацією заблокували дорогу.