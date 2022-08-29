Пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей не работает: причина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Пункт пропуска "Краковец" временно приостановил свою работу. По состоянию на 12:30 временные перебои в работе связаны со сбоями базы данных таможенной службы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, информирует УНН.
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"Информируем, что на 12:30 в пункте пропуска "Краковец" не работает база данных Таможенной службы Украины. В связи с этим оформление и пропуск транспортных средств не осуществляется в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Детали
В ведомстве отметили, что работа базы данных усложнена с самого утра, с чем связана большая очередь на данном пункте пропуска.
Дополнение
Грузия временно закрыла сухопутный пропускной пункт "Казбеги" на границе с россией из-за непогоды. Из-за сильных дождей и наводнений рек был поврежден участок дороги международного значения (165-й километр Дариали-Ларса), который с’объединяет Грузию и россию.