Грузія тимчасово закрила сухопутний пункт пропуску на кордоні з росією

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Через сильні дощі та повені річок було пошкоджено ділянку дороги міжнародного значення (165-й кілометр Даріалі-Ларса), що з’єднує Грузію та росію, зазначають працівники служби.

З метою забезпечення безпеки всіх пасажирів та співробітників пункту "Казбегі" перевели у безпечну зону. Наразі ввезення-вивезення товарів на митному кордоні Грузії, а також процедури митного контролю для фізичних осіб, які перетинають державний кордон через зазначений пункт, не здійснюватимуться, йдеться на сайті відомства.

Повідомляють, що КПП продовжить роботу в звичайному режимі після покращення погоди та закінчення відновлювальних робіт.