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Грузія тимчасово закрила сухопутний пункт пропуску на кордоні з росією

Грузія тимчасово закрила сухопутний пункт пропуску на кордоні з росією

Київ • УНН

 • 135944 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Грузія тимчасово закрила сухопутний пропускний пункт "Казбегі" на кордоні з росією через негоду. Про це повідомила Служба доходів міністерства фінансів Грузії, пише УНН.

Деталі

Через сильні дощі та повені річок було пошкоджено ділянку дороги міжнародного значення (165-й кілометр Даріалі-Ларса), що з’єднує Грузію та росію, зазначають працівники служби.

З метою забезпечення безпеки всіх пасажирів та співробітників пункту "Казбегі" перевели у безпечну зону. Наразі ввезення-вивезення товарів на митному кордоні Грузії, а також процедури митного контролю для фізичних осіб, які перетинають державний кордон через зазначений пункт, не здійснюватимуться, йдеться на сайті відомства.

Повідомляють, що КПП продовжить роботу в звичайному режимі після покращення погоди та закінчення відновлювальних робіт.

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