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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 32063 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Грузия временно закрыла сухопутный пункт пропуска на границе с россией

Грузия временно закрыла сухопутный пункт пропуска на границе с россией

Киев • УНН

 • 135940 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Грузия временно закрыла сухопутный пропускной пункт "Казбеги" на границе с россией из-за непогоды. Об этом сообщила Служба доходов министерства финансов Грузии, пишет УНН.

Детали

Из-за сильных дождей и наводнений рек был поврежден участок дороги международного значения (165-й километр Дариали-Ларса), соединяющий Грузию и россию, отмечают работники службы.

С целью обеспечения безопасности всех пассажиров и сотрудников пункта "Казбеги" перевели в безопасную зону. В настоящее время ввоз-вывоз товаров на таможенной границе Грузии, а также процедуры таможенного контроля для физических лиц, пересекающих государственную границу через указанный пункт, не будут осуществляться, говорится на сайте ведомства.

Сообщают, что КПП продолжит работу в обычном режиме после улучшения погоды и окончания восстановительных работ.

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