Пункт пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею не працює: причина
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Пункт пропуску "Краковець" тимчасово призупинив свою роботу. Станом на 12: 30 тимчасові перебої в роботі пов'язані зі збоями бази даних митної служби України. Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, інформує УНН.
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"Інформуємо, що станом на 12:30 у пункті пропуску «Краківець» не працює база даних Митної служби України. У зв’язку з цим оформлення та пропуск транспортних засобів не здійснюється у обох напрямках", - ідеться у повідомленні.
Деталі
У відомстві зазначили, що робота бази даних ускладнена з самого ранку, з чим пов'язана велика черга на даному пункті пропуску.
Доповнення
Грузія тимчасово закрила сухопутний пропускний пункт "Казбегі" на кордоні з росією через негоду. Через сильні дощі та повені річок було пошкоджено ділянку дороги міжнародного значення (165-й кілометр Даріалі-Ларса), що з’єднує Грузію та росію.