Пункт пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею не працює: причина

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"Інформуємо, що станом на 12:30 у пункті пропуску «Краківець» не працює база даних Митної служби України. У зв’язку з цим оформлення та пропуск транспортних засобів не здійснюється у обох напрямках", - ідеться у повідомленні.



Деталі



У відомстві зазначили, що робота бази даних ускладнена з самого ранку, з чим пов'язана велика черга на даному пункті пропуску.

Доповнення

Грузія тимчасово закрила сухопутний пропускний пункт "Казбегі" на кордоні з росією через негоду. Через сильні дощі та повені річок було пошкоджено ділянку дороги міжнародного значення (165-й кілометр Даріалі-Ларса), що з’єднує Грузію та росію.