Пучдемон выразил готовность принять участие в досрочных выборах в Каталонии

“Отстраненный от должности президента региональной власти Каталонии, региона на северо-востоке Испании, Карлес Пучдемон заявил, что готов принять участие в назначенных на 21 декабря досрочных выборах парламента региона”, — говорится в сообщении.

Также он заявил, что намерен вести кампанию дистанционно, находясь в Бельгии, не возвращаясь в Испанию.

Кроме того, бывший каталонский лидер отметил, что он также готов предстать перед “настоящим правосудием”, но не перед испанским, которое, по его мнению, является политизированным.

Как сообщал УНН, Пучдемон заявил, что не собирается скрываться от правосудия.