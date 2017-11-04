Пучдемон висловив готовність узяти участь у дострокових виборах в Каталонії

“Усунений із посади президента регіональної влади Каталонії, регіону на північному сході Іспанії, Карлес Пучдемон заявив, що готовий узяти участь у призначених на 21 грудня дострокових виборів парламенту регіону”, — йдеться в повідомленні.

Також він заявив, що має намір вести кампанію дистанційно, перебуваючи в Бельгії, не повертаючись до Іспанії.

Окрім того, колишній каталонський лідер зазначив, що він також готовий постати перед “справжнім правосуддям”, але не перед іспанським, яке, на його думку, є політизованим.

Як повідомляв УНН, Пучдемон заявив, що не збирається ховатися від правосуддя.