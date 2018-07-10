Публичные закупки: наиболее оспариваемыми заказчиками июня стали железнодорожники

"Наиболее оспариваемыми заказчиками июня стали: Филиал "Центр обеспечения производства ПАО "Укрзализныця" - 31 жалоба, Филиал "Пассажирская компания" Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" - 24 жалобы, Служба автомобильных дорог в Львовской области - 17 жалоб, Министерство обороны - 17 жалоб, Департамент регионального развития и ЖКХ Киевской ОГА - 9, Региональный филиал "Приднепровская железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога" - 9 жалоб ", - сказал Терентьев.



При этом, наиболее активными жалобщиками в июне были: "Полтавабудуцентр" - 23 жалобы, "Паливторг" - 14 жалоб, ООО "Мазаратий" - 9 жалоб, "КАП ПРОД" - 8 жалоб, "Оптима-Фарм ЛТД" - 8 жалоб, "Первый трубный завод "- 8 жалоб, ГП "Алькор"- 7 жалоб.



Как сообщал УНН, в июне 2018 количество жалоб в сфере публичных закупок, которые получил АМКУ, выросло на 36% по сравнению с июнем 2017 года.