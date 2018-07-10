Публічні закупівлі: найбільш оскаржуваними замовниками червня стали залізничники

"Найбільш оскаржуваними замовниками червня стали: Філія "Центр забезпечення виробництва ПАТ "Укрзалізниця" – 31 скарга, Філія "Пасажирська компанія" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" – 24 скарги, Служба автомобільних доріг у Львівській області – 17 скарг, Міністерство оборони – 17 скарг, Департамент регіонального розвитку та ЖКГ Київської ОДА – 9, Регіональна філія "Придніпровська залізниця" ПАТ "Українська залізниця" – 9 скарг", - сказав Терентьєв.



При цьому, найбільш активними скаржниками у червні були: "Полтавабудуцентр" – 23 скарги, "Паливторг" – 14 скарг, ФОП "Мазаратій" – 9 скарг, "КАП ПРОД" – 8 скарг, "Оптіма-Фарм ЛТД" – 8 скарг, "Перший трубний завод" – 8 скарг, ДП "Алькор" – 7 скарг.



Як повідомляв УНН, у червні 2018 року кількість скарг у сфері публічних закупівель, які отримав АМКУ, зросла на 36% у порівнянні з червнем 2017 року.