Психологическая травма, которую получили дети от войны в Украине, отобразится и на следующих поколениях украинцев – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Психологическая травма, которую испытали дети и молодежь во время вторжения россии в Украину, отразится и на следующих поколениях украинцев. Об этом в интервью La repubblica заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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“Психологическая травма, которую испытали дети и молодежь во время этой войны, отразится и на следующих поколениях украинцев. И все цивилизованные люди Европы и мира должны это понять. И сделать все, чтобы прекратить эту войну”, - заявил Зеленский.
Детали
Он подчеркнул, что сейчас в Украине разрушается инфраструктура, мосты и дороги, жилые комплексы, новые школы, больницы. Несколько городов просто стерты с лица земли — это Гостомель, Волноваха, Буча.
Более 550 учебных заведений в Украине повреждены, 72 из них разрушены полностью. Обстреляно 246 больниц, 13 из которых разрушены. Ежедневно эта статистика растет.
Добавим
Из-за вооруженной агрессии рф в Украине погибло 128 детей, более 172 - ранены.