Психологическая травма, которую получили дети от войны в Украине, отобразится и на следующих поколениях украинцев – Зеленский

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“Психологическая травма, которую испытали дети и молодежь во время этой войны, отразится и на следующих поколениях украинцев. И все цивилизованные люди Европы и мира должны это понять. И сделать все, чтобы прекратить эту войну”, - заявил Зеленский.

Детали

Он подчеркнул, что сейчас в Украине разрушается инфраструктура, мосты и дороги, жилые комплексы, новые школы, больницы. Несколько городов просто стерты с лица земли — это Гостомель, Волноваха, Буча.

Более 550 учебных заведений в Украине повреждены, 72 из них разрушены полностью. Обстреляно 246 больниц, 13 из которых разрушены. Ежедневно эта статистика растет.

Добавим

Из-за вооруженной агрессии рф в Украине погибло 128 детей, более 172 - ранены.



