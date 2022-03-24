Психологічна травма, яку зазнали діти від війни в Україні, відобразиться і на наступних поколіннях українців – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Психологічна травма, яку зазнали діти і молодь під час вторгнення росії в Україну, відобразиться і на наступних поколіннях українців. Про це в інтерв’ю La repubblica заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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“Психологічна травма, яку зазнали діти і молодь під час цієї війни, відобразиться і на наступних поколіннях українців. І всі цивілізовані люди Європи і світу мають це зрозуміти. І зробити все, щоб припинити цю війну”, - заявив Зеленський.
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Він наголосив, що наразі в Україні руйнується інфраструктура, мости і дороги, житлові комплекси, нові школи, лікарні. Кілька міст просто стерто з лиця землі — це Гостомель, Волноваха, Буча.
Понад 550 закладів освіти в Україні пошкоджено, 72 з них зруйновано повністю. Обстріляно 246 лікарень, 13 з яких зруйновано вщент. Щодня ця статистика зростає.
Додамо
Через збройну агресію рф в Україні загинуло 128 дітей, понад 172 – поранені.