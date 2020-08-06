Психолог дала советы, как подготовить ребенка к школе

"Ребенок, который идет в первый класс, должна быть включен уже в процессе принятия решения, в какую школу будет ходить. За месяц до начала обучения следует рассказывать о заведении. Возможно, сходить, познакомиться с учителем. Вообще так практикуют, или говорить об этом, вместе ходить покупать разные вещи, рассказывать, для чего, что он там должен делать, сколько там будет детей. То есть, давать такую информацию, много, но постепенно, не все сразу", - сказала Ирина Басиста.

По ее словам, нужно, чтобы у ребенка формировалось видение, что должно быть в школе.

"Потому что если в один момент поставить ребенка перед фактом и дать всю информацию, то это может много. Это может быть стресс и так далее. Говорить, что будет первое сентября. Рассказывать последовательно и предсказуемо. Например, в каких случаях ребенок может обращаться к учителю. Говорить, что вы постоянно на связи, может звонить, или вы будете водить, забирать из школы. Рассказать, как это будет происходить", - добавила психолог.

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Ребенка нужно заверить, что любые вопросы можно будет задать в процессе и ребенок может ожидать поддержку, добавила она.

"Показать на примере, если ребенок в садик ходил, что будет что-то похожее, а что-то будет отличаться. Прежде всего, родители должны иметь информацию, в какую школу они отдают ребенка и как там будет организован образовательный процесс. Это относительно первоклашек. Если у ребенка есть братики и сестрички, то еще, например, привлечь их, чтобы они рассказали, как они шли в первый класс. Какое это было действо, какие были эмоции", - отметила Ирина Басиста.

Она добавила, что лучше, чтобы это был какой-то положительный опыт.

"Если говорить о более старших детях, то стоит уже отметить, что они в прошлом году имели опыт дистанционного обучения и это повлияло на них. Их нужно вернуть психологически к новому учебному году", - сказала психолог.

По ее словам, нужно объяснить ребенку, что пока еще неизвестно, будет ли продолжаться дистанционное обучение, возобновят лт обычные уроки, поэтому нужно готовиться к обоим вариантам.

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"И больше говорить о том, что вы обеспечите поддержку со стороны родителей. Также включать ребенка уже, обращаться к репетиторам, или готовиться к школе, книги читать. Опять же, не сразу, и репетиторы, и книги читать, повторять какие-то задачи, а постепенно добавлять, если есть какой-то план действий. Это особенно касается старших, 10-11 класс, которые уже готовятся к ВНО. И также спрашивать ребенка о том, как год начнется", - добавила Ирина Басиста.

Она отметила, что нужно вести такие беседы, которые уже готовят психику ребенка к пониманию того, что приближается учебный год.

По ее словам, если ребенок не хочет идти в школу - не нужно давить на него, а нужно объяснить, что есть правила, которые надо выполнять.

"Нужно с детьми говорить на эту тему очень осторожно. Как рекомендации, поддержку давать, много объяснять. У родителей есть ожидания, что ребенок уже взрослый и все понимает, но подростки это те же дети, как в год и два, и в три, которым одно и то же нужно объяснять по 50 раз. Поэтому родителям нужно не раздражаться, не злиться на то, что ребенок может, например, не хотеть, или протестовать, а наоборот, принимать эти чувства. "Я понимаю, что ты не хочешь идти. Например, тебе там не нравится учитель, ты уже устал или на каникулах лучше, конечно. Я внутри понимаю тебя. Но с другой стороны, есть вещи, которые мы выполняем, независимо от того, хотим или нет. Есть правила, которые мы выполняем. Правила безопасности жизни, правила перехода на светофоре. Как законы, так и обучение - это как неотъемлемая часть нашей жизни, которую все проходили", - сказала психолог.

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Она отметила, что также надо подумать над тем, что ребенку в школе нравится. Ребенок может сказать, что ей не нравятся учителя, само обучение, но вернуться нужно к тому, что нравилось.

"Вспомнить какой-то предыдущий опыт. Все равно такое было, что ребенок получал удовольствие от того, что ходил в школу. И просто об этом говорить. И конечно, это не должно быть давление, уговоры, что это нужно ребенку. А как выражение своего мнения. Тогда у ребенка, подростка особенно, появляется пространство на то, чтобы подумать, потому что ему не насаждают такое мнение и есть ощущение, что у него есть выбор", - добавила Ирина Басиста.

По ее словам, в таком случае у ребенка нет причин противиться словам родителей и есть возможность придти к согласию.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что учебный год начнется 1 сентября.

При этом, с начала учебного года будут разные нормы организации учебного процесса для детей и взрослых. Например, преподавательский состав должен быть в масках.