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Психолог дала советы, как не сгореть на работе и избежать расстройств поведения

Киев • УНН

 • 37915 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Развитие информационно-коммуникационных технологий и интернета создало условия для ненормованости рабочего дня большинства сотрудников. Поэтому соблюдение правильного режима труда и отдыха становится невозможным. О том, как уберечь здоровье и найти баланс между работой и личной жизнью, в блоге на УНН рассказала кандидат психологических наук, медицинский психолог, аддиктолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева.

Психолог дала советы, как не сгореть на работе и избежать расстройств поведения

Эксперт отмечает, что чрезмерная нагрузка оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую и нервную систему человека.

"Часто работодатели считают, что сотрудник должен быть на связи 24 часа в сутки и работать независимо от того, выходной ли у него, отпуск, или даже если он болен. Иногда дополнительно отнимает время у человека общественная деятельность: участие в объединениях, комитетах, ОСМД и др. Доступность связи практически не оставляет человеку личного времени, в результате чего семья и близкие начинают отступать на второй план", - отметила психолог.

Бугаева отметила, что для того, чтобы исключить негативные последствия чрезмерного использования информационно-коммуникационных технологий, необходимо, прежде всего, соблюдать информационную гигиену и лимитировать время пребывания в Сети.

"Информационное пространство не должно преобладать. Мозгу человека необходим отдых и переключение на другие виды деятельности. Следует также придерживаться физической активности, без которой здоровое состояние организма поддерживать достаточно сложно", - посоветовала психолог.

Бугаева напоминает, что сотрудник, который позволяет начальнику постоянно использовать свое личное время для решения рабочих задач, жертвует не только своим здоровьем, но и своими личными и семейными отношениями.

Эксперт посоветовала при устройстве на работу сразу обсудить все варианты рабочего взаимодействия.

"По моему мнению, лучший подход в распределении своего времени - это соблюдение баланса между работой, семьей и общественной деятельностью", - отметила психолог.

Она также отметила, что нужно помнить, что дети во всем подражают взрослым, а потому стоит обратить внимание на то, как часто именно взрослые используют гаджеты и проводят время в сети.

"Очень важно, насколько разумно в семье используют возможности, которые предоставляют современные информационно-коммуникационные технологии. Если в семье отсутствует культура взаимоотношений, если взрослые подают детям плохой пример и требуют от них каких-либо ограничений, не ограничивая при этом себя ни в чем, любые, даже самые позитивные начинания будут неизменно приводить к негативным последствиям", - считает эксперт.

Также Бугаева отметила, что если человек имеет навязчивое желание проверять почту, просматривать мобильные приложения и социальные сети, можно говорить о развитии аддиктивного поведения.

"Когда у человека возникает поведенческая зависимость, у него нарушается эмоциональная и волевая регуляция, поэтому самостоятельно справиться с проблемой зависимости становится невозможным. Лучший вариант - не допускать развитие аддиктивного поведения", - считает психолог.

Интересы должны быть разнообразны, тогда и личностное развитие не будет односторонним.

"Для того, чтобы дети не проводили все свое свободное время в виртуальной реальности, взрослым следует правильно организовывать их досуг, создавая альтернативу для общения и самореализации. Без этого решение указанной проблемы вряд ли будет эффективным.

Общение в чатах не должно превышать разумные пределы. При этом мы можем с той же уверенностью утверждать, что разговоры по телефону не должны забирать все свободное время у человека. Если человек проводит 24 часа в сутки с друзьями - это тоже не является нормой. Главное - соблюдать во всем баланс и равновесие. Недаром древние считали, что высшим даром богов людям является чувство меры. Они были правы", - считает эксперт.

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