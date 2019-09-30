Психолог дала поради, як не згоріти на роботі та уникнути розладів поведінки

Експерт зауважує, що надмірне навантаження чинить негативний вплив на серцево-судинну та нервову систему людини.

"Часто роботодавці вважають, що співробітник повинен бути на зв’язку 24 години на добу і працювати незалежно від того, чи у нього вихідний, відпустка, або навіть якщо він хворий. Інколи додатково забирає час у людини громадська діяльність: участь у об’єднаннях, комітетах, ОСББ та інше. Доступність зв'язку практично не залишає людині особистого часу, внаслідок чого сім'я та близькі починають відступати на другий план", - зазначила психолог.

Бугайова зазначила, що для того, аби виключити негативні наслідки надмірного використання інформаційно-комунікаційних технологій, необхідно, передусім, дотримуватися інформаційної гігієни та лімітувати час перебування в Мережі.

"Інформаційний простір не повинен переважати. Мозку людини необхідний відпочинок і перемикання на інші види діяльності. Слід також дотримуватися фізичної активності, без якої здоровий стан організму підтримувати досить складно", - порадила психолог.

Бугайова нагадує, що співробітник, який дозволяє начальнику постійно використовувати свій особистий час для вирішення робочих завдань, жертвує не лише власним здоров'ям, а й своїми особистими та сімейними стосунками.

Експерт порадила при влаштуванні на роботу відразу обговорити всі варіанти робочої взаємодії.

"На мою думку, найкращий підхід у розподілі свого часу – це дотримання балансу між роботою, родиною та громадською діяльністю", - наголосила психолог.

Вона також зауважила, що потрібно пам’ятати, що діти в усьому наслідують дорослих, а тому варто звернути увагу на те, як часто саме дорослі використовують гаджети і проводять час у мережі.

"Дуже важливим є те, наскільки розумно в сім'ї використовують можливості, які надають сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Якщо в сім'ї відсутня культура взаємин, якщо дорослі подають дітям поганий приклад і вимагають від них яких-небудь обмежень, не обмежуючи при цьому себе ні в чому, будь-які, навіть самі позитивні починання будуть незмінно призводити до негативних наслідків", - вважає експерт.

Також Бугайова зауважила, якщо людина має нав'язливе бажання перевіряти пошту, переглядати мобільні додатки та соціальні мережі, можна говорити про розвиток адиктивної поведінки.

"Коли в людини виникає поведінкова залежність, у неї порушується емоційна та вольова регуляція, тому самостійно впоратися з проблемою залежності стає неможливим. Найкращий варіант – не допускати розвиток адиктивної поведінки", - вважає психолог.

Інтереси повинні бути різноманітні, тоді й особистісний розвиток не буде однобічним.

"Для того, щоб діти не проводили весь свій вільний час у віртуальній реальності, дорослим слід правильно організовувати їх дозвілля, створюючи альтернативу для спілкування та самореалізації. Без цього рішення вказаної проблеми навряд чи буде ефективним.

Спілкування в чатах не має перевищувати розумні межі. При цьому ми можемо з тією ж упевненістю стверджувати, що розмови по телефону не повинні забирати весь вільний час у людини. Якщо людина проводить 24 години на добу з друзями – це теж не є нормою. Головне – дотримуватися у всьому балансу і рівноваги. Недарма у давнину вважали, що вищим даром богів людям є почуття міри. Вони мали рацію", - вважає експерт.