ВС ВСУ о взрывах под Джанкоем: россияне не соблюдают пожарную безопасность, нас это радует

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"Противник не умеет пользоваться никакими мерами пожарной безопасности, но нас, безусловно, всех это радует. Джанкой и еще один военный аэродром – там противник, в частности, сосредоточил вертолеты и другую технику. Судя по появившемуся видео, мы видим детонацию боекомплекта. Это ракеты, которые взрываются и разлетаются в разные стороны. Такие вещи не могут нас не радовать. Надеемся, что противник лишится таким образом еще и техники, а главное личного и летного состава", – рассказал Игнат.

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Сегодня утром во временно оккупированном Крыму снова раздались взрывы. Сообщали, что горит склад боеприпасов под Джанкоем. Позже это подтвердило минобороны рф.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что тысячи граждан россии после сегодняшних взрывов в Крыму направляются в сторону Керченского моста.