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ПС ЗСУ про вибухи під Джанкоєм: росіяни не дотримуються пожежної безпеки, нас це тішить

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Російські окупанти не вміють користуватися заходами пожежної безпеки, що, безумовно, тішить. Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи вибухи на складі боєприпасів під Джанкоєм у тимчасово окупованому Криму, передає УНН.

ПС ЗСУ про вибухи під Джанкоєм: росіяни не дотримуються пожежної безпеки, нас це тішить

Цитата

"Противник не вміє користуватися жодними заходами пожежної безпеки, але нас, безумовно, всіх це тішить. Джанкой та ще один військовий аеродром – там противник, зокрема, зосередив вертольоти й іншу техніку. Судячи з відео, яке з'явилося, ми бачимо детонацію боєкомплекту. Це ракети, які вибухають та розлітаються в різні сторони. Такі речі не можуть нас не тішити. Сподіваємося, що противник позбавиться таким чином ще й техніки, а головне особового та льотного складу", – розповів Ігнат.

Доповнення

Сьогодні вранці у тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи. Повідомляли, що горить склад боєприпасів під Джанкоєм. Згодом це підтвердило міноборони рф.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що тисячі громадян росії після сьогоднішніх вибухів у Криму прямують у бік Керченського мосту.

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