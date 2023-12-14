ВС ВСУ сообщили о пусках ракет в район Староконстантинова в Хмельницкой области
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщили о ракетной угрозе по всей стране
Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках вражеских ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области, пишет УНН.
По всей Украине объявлена воздушная тревога.
Как предупредили в ВС ВСУ, по всей Украине - ракетная опасность. "Зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС рф с аэродрома Саваслейка", - указали в ВС ВСУ в Telegram.
И заявили о возможных пусках ракет из района Липецкой области в рф.
"Произошли пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области!" - сообщили в ВС ВСУ.
После этого "Суспільне" сообщило, что "в Хмельницкой области слышны звуки взрывов".
Отметим, МиГ-31К - носитель ракет "Кинжал".
ВС ВСУ сообщили о пусках ракет в район Староконстантинова в Хмельницкой области
Военно-воздушные силы Украины сообщили о ракетной угрозе по всей стране.
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