ВС ВСУ сообщили о пусках ракет в район Староконстантинова в Хмельницкой области

Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках вражеских ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области, пишет УНН.

По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Как предупредили в ВС ВСУ, по всей Украине - ракетная опасность. "Зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС рф с аэродрома Саваслейка", - указали в ВС ВСУ в Telegram.

И заявили о возможных пусках ракет из района Липецкой области в рф.

"Произошли пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области!" - сообщили в ВС ВСУ.

После этого "Суспільне" сообщило, что "в Хмельницкой области слышны звуки взрывов".

Отметим, МиГ-31К - носитель ракет "Кинжал".