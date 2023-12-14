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ВС ВСУ сообщили о пусках ракет в район Староконстантинова в Хмельницкой области

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 12:28  •  27426 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сообщили о ракетной угрозе по всей стране

Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках вражеских ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области, пишет УНН.

По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Как предупредили в ВС ВСУ, по всей Украине - ракетная опасность. "Зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС рф с аэродрома Саваслейка", - указали в ВС ВСУ в Telegram.

И заявили о возможных пусках ракет из района Липецкой области в рф.

"Произошли пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области!" - сообщили в ВС ВСУ.

После этого "Суспільне" сообщило, что "в Хмельницкой области слышны звуки взрывов".

Отметим, МиГ-31К - носитель ракет "Кинжал".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
ПС ЗСУ повідомили про пуски ворожих ракет у район Старокостянтинова на Хмельниччині
Ukrainian Armed Forces report launching enemy missiles towards the area of Starokonstantinov, Khmelnytsky region
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