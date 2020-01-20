Прямые закупки Нафтогаза у Газпрома будут зависеть от двух факторов - Коболев

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 34286 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 75865 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 121313 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 113848 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 65199 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 73056 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187036 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150518 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158619 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138635 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
0м/с
55%
Популярные новости

"Miss Eco International-2025": Украину представит Елизавета Адамская в платье, украшенном цитатами из стихов

15 апреля, 17:55 • 7810 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 7836 просмотра

Нужно знать, как будет выглядеть прекращение огня: Рютте о проблеме с размещением миротворцев

15 апреля, 18:08 • 5284 просмотра

В оккупированном Крыму росгвардия усилила патрулирование из-за страха перед партизанами – АТЕШ

15 апреля, 18:18 • 4962 просмотра

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 9020 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 121313 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 113848 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 88446 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 100373 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 130367 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Одесса

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 7878 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11846 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14480 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17262 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19193 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

Старлинк

Прямые закупки Нафтогаза у Газпрома будут зависеть от двух факторов - Коболев

Киев • УНН

 • 11200 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Теоретически, возможность НАК "Нафтогаз Украины" покупать природный газ непосредственно у Газпрома будет зависеть от цены и решения украинского правительства. Об этом заявил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире телеканала одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

Прямые закупки Нафтогаза у Газпрома будут зависеть от двух факторов - Коболев

"Я думаю, эта (закупка газа непосредственно у Газпрома - ред.) будет зависеть от двух факторов. Первый - это фактор, который находится в рамках контроля НАК "Нафтогаз Украины" - это цена и коммерческие параметры, является ли это справедливой рыночной цене. За последние почти 6 лет работы в роли главы правления НАК "Нафтогаз Украины" такую справедливую цену нам Газпром ни разу не предлагал. Поэтому мы пока ждем, будет ли такое предложение", - сказал Коболев.

По словам главы компании, Нафтогаз регулярно проводит аукционы, импортирует газ, и "ничего не мешает Газпрому прийти на аукцион и предложить нам какую-то цену".

"Если такое предложение поступит, на основании коммерческих расчетов мы будем принимать решение. При этом еще важный политический аспект. Здесь я не могу судить, насколько это приемлемо или неприемлемо. У меня есть моя позиция гражданина Украины... Я думаю, что подобный вопрос, скорее всего, станет предметом рассмотрения правительства", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, в начале месяца исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что никаких новых договоренностей о прямых поставках газа из РФ в Украину нет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$64.49
Bitcoin
$83,894.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,283.95
Ethereum
$1,597.35