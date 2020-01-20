Прямые закупки Нафтогаза у Газпрома будут зависеть от двух факторов - Коболев

"Я думаю, эта (закупка газа непосредственно у Газпрома - ред.) будет зависеть от двух факторов. Первый - это фактор, который находится в рамках контроля НАК "Нафтогаз Украины" - это цена и коммерческие параметры, является ли это справедливой рыночной цене. За последние почти 6 лет работы в роли главы правления НАК "Нафтогаз Украины" такую справедливую цену нам Газпром ни разу не предлагал. Поэтому мы пока ждем, будет ли такое предложение", - сказал Коболев.

По словам главы компании, Нафтогаз регулярно проводит аукционы, импортирует газ, и "ничего не мешает Газпрому прийти на аукцион и предложить нам какую-то цену".

"Если такое предложение поступит, на основании коммерческих расчетов мы будем принимать решение. При этом еще важный политический аспект. Здесь я не могу судить, насколько это приемлемо или неприемлемо. У меня есть моя позиция гражданина Украины... Я думаю, что подобный вопрос, скорее всего, станет предметом рассмотрения правительства", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, в начале месяца исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что никаких новых договоренностей о прямых поставках газа из РФ в Украину нет.