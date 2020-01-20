Прямі закупівлі Нафтогазу у Газпрому будуть залежати від двох чинників - Коболєв

"Я думаю, ця (закупівля газу безпосередньо у Газпрому - ред.) буде залежати від двох факторів. Перший - це фактор, який знаходиться в рамках контролю НАК "Нафтогаз України" - це ціна і комерційні параметри, чи є це справедливою ринковою ціною. За останні майже 6 років роботи в ролі глави правління НАК "Нафтогаз України" таку справедливу ціну нам Газпром жодного разу не пропонував. Тому ми поки чекаємо, чи буде така пропозиція", - сказав Коболєв.

За словами глави компанії, Нафтогаз регулярно проводить аукціони, імпортує газ, і "нічого не заважає Газпрому прийти на аукціон і запропонувати нам якусь ціну".

"Якщо така пропозиція надійде, на підставі комерційних розрахунків ми будемо приймати рішення. При цьому ще важливий політичний аспект. Тут я не можу судити, наскільки це прийнятно або неприйнятно. У мене є моя позиція громадянина України... Я думаю, що подібне питання, швидше за все, стане предметом розгляду уряду", - додав він.

Як повідомлялося раніше в УНН, на початку місяця виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, що ніяких нових домовленостей про прямі поставки газу з РФ до України немає.