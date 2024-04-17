Прозвучали взрывы и вспыхнул пожар возле военного аэродрома в Джанкое

В захваченном городе Джанкой (Крым) прогремели взрывы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Сегодня во временно оккупированном городе Джанкой в Крыму были слышны взрывы. Также местные жители сообщают о пожаре вблизи военного аэродрома.

Однако официальной информации об инциденте пока нет.

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