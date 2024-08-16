Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ.

Украина сейчас критически нуждается в международной финансовой поддержке. Кредитование от Международного валютного фонда (МВФ) играет решающую роль в стабильности государственного бюджета и экономического развития страны. Условия, на которых Украина может получить кредитование от МВФ, не только влияют на взаимоотношения с этим учреждением, но и являются ключевыми для обеспечения дальнейшей помощи от других международных партнеров, таких как Европейский Союз и США, пишет УНН.

Финансовая помощь МВФ является показателем того, что Украина остается на пути реформ и придерживается международных обязательств. Программа сотрудничества с МВФ обеспечивает Украине доступ к значительным финансовым ресурсам, которые необходимы для поддержания макроэкономической стабильности и восстановления в условиях войны. Без этой поддержки наше государство может столкнуться со значительными трудностями, в частности, потерять доверие инвесторов и союзников.

По словам бывшего советника Президента Украины, экономического эксперта Олега Устенко, сотрудничество с МВФ является своеобразным сигналом другим иностранным кредиторам и инвесторам к сотрудничеству.

"Я бы сказал так: сотрудничество с МВФ является одним из ключевых сотрудничеств с международными финансовыми институтами для любой страны и Украины в частности, особенно в такое время, которое мы сейчас переживаем. Когда у нас есть гигантский дефицит государственного бюджета и когда расходы из нашего государственного бюджета в результате войны перекрываются с помощью наших союзников и партнеров - просто необходимо иметь гаранта такого для того, чтобы показывать всем, что макроэкономическая ситуация подконтрольна не только здесь нашему правительству, а она подконтрольна и нашим международным партнерам, таким как МВФ", - отметил Устенко.

Эксперты уверены, что власть понимает важность продолжения сотрудничества с МВФ, а потому будет прикладывать максимум усилий для выполнения условий, которые ставят перед государством иностранные кредиторы.

В частности, чтобы получить дальнейшее финансирование, Украина должна воплотить изменения, касающиеся совершенствования работы институтов верховенства права, повышения независимости антикоррупционных органов и увеличения прозрачности в государственном управлении.

Следующая миссия МВФ начнет работу в Украине в сентябре. Она будет проходить в контексте подготовки к пятому пересмотру программы расширенного финансирования. Планируется, что экспертные обсуждения будут фокусироваться на состоянии выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.

Особое внимание в Украине МВФ уделяет проведению прозрачного и открытого конкурса на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Это является важным шагом для обеспечения доверия к банковской системе и обеспечения стабильности вкладов граждан.

Сейчас назначает главу Фонда административный совет в закрытом режиме. В него входят представители Национального банка и Министерства финансов. Однако, по словам Устенко, МВФ давно требует от Киева изменить подход к кадровой политике.

Партнеры отмечают, что руководство государственных органов должно избираться на открытых и прозрачных конкурсах с участием международных наблюдателей.

Ранее Украина уже пообещала МВФ разработать процедуру и назначить нового директора-распорядителя весной 2025 года. Для этого необходимо разработать и проголосовать в Верховной Раде соответствующие изменения в законодательство.

Опрошенные УНН эксперты говорят о том, что Украина успеет вовремя выполнить "маяки" Международного валютного фонда и получит финансирование.

"Сейчас половина бюджета Украины - это внешнее финансирование, и большая часть из этого - это МВФ. Поэтому государство вынуждено выполнять все эти важные вещи, все антикоррупционные вещи, нормы, которые минимизируют черные схемы, то, что не было сделано десятилетиями, сейчас делается достаточно быстро. Поэтому мы думаем, что все будет выполнено. И транш мы получим - у нас нет других вариантов", - отметил экономист Олег Гетьман.

В то же время после того, как Светлана Рекрут была уволена по собственному желанию с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц, все указывает на то, что Нацбанк вместе с административным советом ФГВФЛ планируют проскользнуть между капельками и назначить нового руководителя в закрытом режиме до того, как вступят в силу изменения в законодательство.

По данным СМИ, регулятор уже даже определился с главными претендентами. В частности, возглавить Фонд может руководитель Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш. Не исключено, что такая спешка связана с тем, что чиновник Нацбанка не смог бы одержать победу в прозрачном конкурсе.

Ведь, как выяснили журналисты, Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время, на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Поэтому возникает впечатление, что нового главу ФГВФЛ спешат назначить до того, как иностранные наблюдатели получат возможность влиять на результаты конкурса.