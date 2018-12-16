Прошли "обкатку" танками: в Харьковской области состоялись комплексные тактические занятия с подразделением теробороны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. На Харьковщине во время однодневных проверочных сборов, состоялись комплексные тактические занятия с резервистами и военнообязанными оперативного резерва II очереди, которые приписаны к отдельной бригады территориальной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Мероприятие состоялось на базе учебно-тренировочного комплекса Военного института танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".
Под руководством опытных офицеров и курсантов танкового института на учебных местах бойцы подразделения теробороны получили знания как действовать в бою, основы оказания первой медицинской помощи при ранениях различной степени, ознакомились с назначением, общим строением взрывных устройств и действиями во время разминирования местности. На практике отработали вопросы совершенствования навыков владения оружием, однообразия прицеливания и тому подобное.
Также для присутствующих курсанты-танкисты продемонстрировали действия усиленного танкового взвода при ведении боя с условным противником. В ходе показательного боя под прикрытием механизированных отделений, подразделения медицинского и технического обеспечения умело осуществили эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя.
Кроме этого, бойцы подразделения территориальной обороны прошли "обкатку" танками.
Следует напомнить, что на Харьковщине, с 8 декабря начато проверочные сборы с военнообязанными и резервистами оперативного резерва II очереди, приписанными к отдельной бригады территориальной обороны.
Мероприятия проводятся в форме единого стрелкового дня одновременного в нескольких районах области. По словам областного военного комиссара, всего в собрание, которые продлятся до 22 декабря, привлечено более 3500 бойцов территориальной обороны.