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Прошли "обкатку" танками: в Харьковской области состоялись комплексные тактические занятия с подразделением теробороны

Киев • УНН

 • 7207 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. На Харьковщине во время однодневных проверочных сборов, состоялись комплексные тактические занятия с резервистами и военнообязанными оперативного резерва II очереди, которые приписаны к отдельной бригады территориальной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Прошли "обкатку" танками: в Харьковской области состоялись комплексные тактические занятия с подразделением теробороны

Мероприятие состоялось на базе учебно-тренировочного комплекса Военного института танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".

Под руководством опытных офицеров и курсантов танкового института на учебных местах бойцы подразделения теробороны получили знания как действовать в бою, основы оказания первой медицинской помощи при ранениях различной степени, ознакомились с назначением, общим строением взрывных устройств и действиями во время разминирования местности. На практике отработали вопросы совершенствования навыков владения оружием, однообразия прицеливания и тому подобное.

Также для присутствующих курсанты-танкисты продемонстрировали действия усиленного танкового взвода при ведении боя с условным противником. В ходе показательного боя под прикрытием механизированных отделений, подразделения медицинского и технического обеспечения умело осуществили эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя.

Кроме этого, бойцы подразделения территориальной обороны прошли "обкатку" танками.

Следует напомнить, что на Харьковщине, с 8 декабря начато проверочные сборы с военнообязанными и резервистами оперативного резерва II очереди, приписанными к отдельной бригады территориальной обороны.

Мероприятия проводятся в форме единого стрелкового дня одновременного в нескольких районах области. По словам областного военного комиссара, всего в собрание, которые продлятся до 22 декабря, привлечено более 3500 бойцов территориальной обороны.

Украинские Национальные Новости

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