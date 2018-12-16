Пройшли "обкатку" танками: на Харківщині відбулися комплексні тактичні заняття з підрозділом тероборони
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На Харківщині, під час одноденних перевірочних зборів, відбулися комплексні тактичні заняття з резервістами та військовозобов’язаними оперативного резерву ІІ черги, які приписані до окремої бригади територіальної оборони. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
Захід відбувся на базі навчально-тренувального комплексу Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.
Під керівництвом досвідчених офіцерів та курсантів танкового інституту на навчальних місцях бійці підрозділу тероборони отримали знання як діяти в бою, основи надання першої медичної допомоги при пораненнях різного ступеню, ознайомилися з призначенням, загальною будовою вибухових пристроїв та діями під час розмінування місцевості. На практиці відпрацювали питання щодо вдосконалення навичок володіння зброєю, одноманітності прицілювання тощо.
Також для присутніх курсанти-танкісти продемонстрували дії посиленого танкового взводу під час ведення бою з умовним противником. В ході показового бою, під прикриттям механізованих відділень, підрозділи медичного та технічного забезпечення вміло здійснили евакуацію поранених та пошкодженої техніки з поля бою.
Окрім цього, бійці підрозділу територіальної оборони пройшли “обкатку” танками.
Слід нагадати, що на Харківщині, з 8 грудня розпочато перевірочні збори з військовозобов’язаними та резервістами оперативного резерву ІІ черги, приписаними до окремої бригади територіальної оборони.
Заходи проводяться у формі єдиного стрілецького дня одночасного у кількох районах області. За словами обласного військового комісара, всього до зборів, які триватимуть до 22 грудня, залучено понад 3500 бійців територіальної оборони.