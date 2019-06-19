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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Проезд в маршрутках Киева обещают не повышать несмотря на подорожание топлива

Киев • УНН

 • 24663 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Компании-перевозчики в маршрутных такси в Киеве не планируют повышать плату за проезд в Киеве в случае подорожания топлива из-за ограничений поставок из РФ. Об этом сообщил директор компании "Трансгруп" Владимир Назаренко в комментарии корреспонденту УНН.

Проезд в маршрутках Киева обещают не повышать несмотря на подорожание топлива

"Мы надеемся, что выше 10% цены на топливо не поднимутся, будем держать (цену - ред.). Мы понимаем, что у людей так же нет денег, как и у нас", - отметил представитель компании-перевозчика.

По его словам, нынешняя цена на проезд в маршрутках будет оставаться актуальной, если подорожание цен на топливо будет происходить в пределах 25%.

"Тогда будем еще выдерживать", - отметил Назаренко.

При этом он добавил, что перевозчики надеются на действия правительства по диверсификации поставок горючего и не рассчитывают на резкое повышение его стоимости.

Напомним, в связи с ограничением экспорта нефти со стороны Российской Федерации в Украине возможно повышение цен на горючее.

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