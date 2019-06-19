Проезд в маршрутках Киева обещают не повышать несмотря на подорожание топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Компании-перевозчики в маршрутных такси в Киеве не планируют повышать плату за проезд в Киеве в случае подорожания топлива из-за ограничений поставок из РФ. Об этом сообщил директор компании "Трансгруп" Владимир Назаренко в комментарии корреспонденту УНН.
"Мы надеемся, что выше 10% цены на топливо не поднимутся, будем держать (цену - ред.). Мы понимаем, что у людей так же нет денег, как и у нас", - отметил представитель компании-перевозчика.
По его словам, нынешняя цена на проезд в маршрутках будет оставаться актуальной, если подорожание цен на топливо будет происходить в пределах 25%.
"Тогда будем еще выдерживать", - отметил Назаренко.
При этом он добавил, что перевозчики надеются на действия правительства по диверсификации поставок горючего и не рассчитывают на резкое повышение его стоимости.
Напомним, в связи с ограничением экспорта нефти со стороны Российской Федерации в Украине возможно повышение цен на горючее.