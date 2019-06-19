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Проїзд у маршрутках Києва обіцяють не підвищувати попри подорожчання пального

Київ • УНН

 • 24663 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Компанії-перевізники у маршрутних таксі в Києві не планують підвищувати плату за проїзд у Києві у випадку подорожчання пального через обмеження поставок з РФ. Про це повідомив директор компанії "Трансгруп" Володимир Назаренко в коментарі кореспонденту УНН.

Проїзд у маршрутках Києва обіцяють не підвищувати попри подорожчання пального

"Ми сподіваємось, що вище 10% ціни на пальне не піднімуться, будемо тримати (ціну – ред.). Ми розуміємо, що у людей так само немає грошей, як і у нас", - зазначив представник компанії-перевізника.

За його словами, нинішня ціна на проїзд у маршрутках буде залишатись актуальною, якщо подорожчання цін на пальне відбуватиметься в межах 25%.

"Тоді будемо ще витримувати", - наголосив Назаренко.

При цьому він додав, що перевізники сподіваються на дії уряду по диверсифікації поставок пального і не розраховують на різке підвищення його вартості.

Нагадаємо, у зв’язку з обмеженням експорту нафти з боку Російської Федерації в Україні можливе підвищення цін на пальне.

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