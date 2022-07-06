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Проект "роснефти" по разработке нефти в Арктике остановился из-за санкций

Проект "роснефти" по разработке нефти в Арктике остановился из-за санкций

Киев • УНН

 • 115485 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Крупнейший проект россии по разработке нефти, который инвесторы оценили в 70 млрд евро, остановился из-за наложенных Западом санкций. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«Большой проект разработки нефти в Арктике «Восток Ойл» российской «роснефти» остановился из-за санкций. До конца десятилетия там планировалось добывать 2% нефти в мире», – говорится в сообщении Ермака.

Детали 

По информации Ермака, по прогнозам запустить его не получится до 2029 года, хотя запуск планировался в 2024-м.

«Газовое эмбарго – это главная вещь, которая должна быть в седьмом санкционном пакете ЕС. Также необходимо ограничить весь импорт нефти», – подытожил он.

Дополнение 

россия заработала 93 миллиарда евро за первые 100 дней войны против Украины, продавая свое ископаемое топливо странам по всему миру. Подсчеты провело издание Sky News. Согласно отчету Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), на ЕС приходится 61% российского экспорта ископаемого топлива.

Лидеры стран "Группы семи" (G7), по сообщениям, должны были поручить министрам изучить вопрос по установлению ограничения цены на российский газ, а также намерены объявить об усилиях по ограничению цен на нефть из России.

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