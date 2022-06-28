Лідери G7 розглядають можливість обмеження цін на нафту та газ з рф - Bloomberg

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Очікується, що про рішення щодо російського газу офіційно оголосять у вівторок після завершення триденного саміту G7 у Німеччині.

Ці кроки є частиною ширших дискусій про те, як зменшити прибуток росії від експорту енергоносіїв. Для таких країн Європейського Союзу, як Італія, обмеження імпорту російського газу є важливим питанням, оскільки вони покладаються на поставки від москви.

Лідери ЄС також просили Єврокомісію вивчити обмеження на імпорт газу з рф. Однак деякі країни залишаються скептично налаштованими, стверджуючи, що це спотворює ринки. Інші побоюються, що росія може відповісти ще більшим скороченням поставок.

Яким буде механізм обмеження цін на газ з рф, поки не повідомляють. Bloomberg зазначає, що переговори триватимуть до ночі. Окрім того, лідери G7 обговорюють обмеження ціни на нафту, і, як очікується, згадають про механізм в остаточному комюніке.

Так, планують заборонити страхування морських перевезень нафти з росії, якщо її вартість буде перевищувати узгоджену верхню межу. Учасники переговорів, особливо з США та Італії, шукають систему, яка обмежує потік грошей до москви, водночас залишаючи нафту доступною великим покупцям, таким як Китай та Індія, щоб уникнути інфляції.

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