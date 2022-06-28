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Лидеры G7 рассматривают возможность ограничения цен на нефть и газ из рф - Bloomberg

Лидеры G7 рассматривают возможность ограничения цен на нефть и газ из рф - Bloomberg

Киев • УНН

 • 123421 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Лидеры стран "Группы семи" (G7) планируют поручить министрам изучить вопрос по установлению ограничения цены на российский газ, а также намерены объявить об усилиях по ограничению цен на нефть из рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Ожидается, что о решениях по российскому газу официально объявят во вторник после завершения трехдневного саммита G7 в Германии. 

Эти шаги являются частью более широких дискуссий о том, как уменьшить прибыль россии от экспорта энергоносителей. Для таких стран Европейского Союза, как Италия, ограничение импорта российского газа важно, поскольку они полагаются на поставки от москвы.

Лидеры ЕС также просили Еврокомиссию изучить ограничения на импорт газа из россии. Однако некоторые страны остаются скептически настроенными, утверждая, что это искажает рынки. Другие опасаются, что кремль может ответить еще большим сокращением поставок.

Каким будет механизм ограничения цен на газ из рф, пока не сообщают. Bloomberg отмечает, что переговоры продлятся до ночи. Кроме того, лидеры G7 обсуждают ограничение цены на нефть, и, как ожидается, упомянут о механизме в окончательном коммюнике.

Так, планируют запретить страхование морских перевозок нефти из россии, если ее стоимость будет превышать согласованный верхний предел. Участники переговоров, особенно из США и Италии, ищут систему, которая ограничивает поток денег в москву, в то же время оставляя нефть доступной крупным покупателям, таким как Китай и Индия, чтобы избежать инфляции.

Ранее

Лидеры стран G7 скоординируют усилия по оказанию помощи Украине с использованием замороженных активов рф.

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