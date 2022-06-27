Лідери країн G7 скоординують зусилля для надання допомоги Україні із використанням заморожених активів рф

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У своєму висновку лідери країн G7 заявили, що вивчать варіанти підтримки гуманітарних потреб України, якнайшвидшого відновлення та реконструкції, включаючи використання заморожених російських активів.

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"Ми закликаємо всіх партнерів приєднатися до наших зусиль та разом з нами допомогти Україні у відновленні її майбутнього", - йдеться у комюніке.

Крім того, лідери “Великої сімки” заявили, що продовжать координувати зусилля для задоволення невідкладних потреб України у військовій та оборонній техніці.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський у понеділок звернувся до лідерів саміту G7 з проханням передати системи протиповітряної оборони, запровадити додаткові санкції проти росії та надати гарантії безпеки.