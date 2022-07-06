Проєкт "роснєфті" з розробки нафти в Арктиці зупинився через санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Найбільший проєкт росії з розробки нафти, який інвестори оцінили в 70 млрд євро, зупинився через накладені Заходом санкції. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, інформує УНН.
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«Великий проект розробки нафти в Арктиці «Восток Ойл» російської «роснєфті» зупинився через санкції. До кінця десятиліття там планувалося видобувати 2% нафти у світі», - ідеться в повідомленні Єрмака.
Деталі
За інформацією Єрмака, за прогнозами запустити його не вийде до 2029 року, хоча запуск планувався у 2024-му.
«Газове ембарго - це головна річ, яка має бути у сьомому санкційному пакеті ЄС. Також необхідно обмежити весь імпорт нафти», - підсумував він.
Доповнення
росія заробила 93 мільярди євро за перші 100 днів війни проти України, продаючи своє викопне паливо країнам по всьому світу. Підрахунки провело видання Sky News. Згідно з звітом Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), на ЄС припадає 61% російського експорту викопного палива.
Лідери країн "Групи семи" (G7), за повідомленнями, мали доручити міністрам вивчити питання щодо встановлення обмеження ціни на російський газ, а також мають намір оголосити про зусилля щодо обмеження цін на нафту з рф.