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Провоцируют новый дипломатический кризис: в РФ остро отреагировали на призыв Чехии к ЕС выслать российских дипломатов

Провоцируют новый дипломатический кризис: в РФ остро отреагировали на призыв Чехии к ЕС выслать российских дипломатов

Киев  •  УНН

 • 18130 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Чехия, обращаясь к странам Европейского союза с просьбой выслать российских дипломатов, провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях в Россией. Об этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией. Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным "highly likely"-шоу станет еще одним шагом к свертыванию диалога с Москвой. Надеюсь, в Брюсселе это понимают", - отметил депутат.

Добавим

"Highly likely" ("с высокой вероятностью" - ред.) - фраза, часто используемая зарубежными политиками для оценки причастности России к любым нарушениям.

Ранее

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны Европейского союза выслать "хотя бы по одному" российскому дипломату в знак солидарности с Прагой.

Конфликт между Чехией и Россией

17 апреля власти Чехии заявила, что Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году, где погибли два человека, и выслала 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.

МИД РФ выразил Праге решительный протест и также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

На фоне этого дипломатического скандала чешские власти обратилась с просьбами к партнерам по ЕС и НАТО проявить солидарность.

Так, 22 и 23 апреля о поддержке Чехии заявили Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

Словакия выслала трех российских дипломатов, Латвия и Эстония по одному, Литва - двух.

28 апреля МИД РФ сообщил о высылке в качестве мер трех сотрудников посольства Словакии, двух дипломатов Литвы и по одному представителю посольства Латвии и Эстонии.

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