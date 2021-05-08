Провокують нову дипломатичну кризу: у РФ гостро відреагували на заклик Чехії до ЄС вислати російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Чехія, звертаючись до країн Європейського союзу з проханням вислати російських дипломатів, провокує ЄС на новий дипломатичну кризу у відносинах в Росією. Про це глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
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“Чехія провокує ЄС на нову дипломатичну кризу у відносинах з Росією. Демарш на порожньому місці на знак солідарності з черговим „highly likely“-шоу стане ще одним кроком до згортання діалогу з Москвою. Сподіваюся, в Брюсселі це усвідомлюють”, — зазначив депутат.
Додамо
“Highly likely” (“з високою ймовірністю”. — ред) — фраза, часто використовувана зарубіжними політиками для оцінки причетності Росії до будь-яких порушень.
Раніше
Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш попросив країни Європейського союзу вислати "хоча б по одному" російському дипломату в знак солідарності з Прагою.
Конфлікт між Чехією та Росією
17 квітня влада Чехії заявила, що Москва причетна до вибухів на складах боєприпасів в Врбетіце в 2014 році, де загинули двоє людей, і вислала 18 російських дипломатів, яких назвали співробітниками російських спецслужб.
МЗС РФ висловив Празі рішучий протест і також оголосив 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.
На тлі цього дипломатичного скандалу чеська влада звернулася з проханнями до партнерів по ЄС і НАТО проявити солідарність.
Так, 22 і 23 квітня про підтримку Чехії заявили Словаччина, Литва, Латвія і Естонія.
Словаччина вислала трьох російських дипломатів, Латвія і Естонія по одному, Литва - двох.
28 квітня МЗС РФ повідомило про висилку в якості заходів трьох співробітників посольства Словаччини, двох дипломатів Литви і по одному представнику посольств Латвії та Естонії.