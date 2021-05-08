Провокують нову дипломатичну кризу: у РФ гостро відреагували на заклик Чехії до ЄС вислати російських дипломатів

ukru
Ексклюзив
10:51 • 34439 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 58187 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 121752 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 163624 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 240446 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 182006 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175628 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188317 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155099 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160254 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 103640 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 102045 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 115812 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 81477 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 105351 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 240450 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 193577 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 288975 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 284240 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 410933 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 86067 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 92130 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 87857 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109230 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118573 перегляди
Актуальне
Провокують нову дипломатичну кризу: у РФ гостро відреагували на заклик Чехії до ЄС вислати російських дипломатів

Провокують нову дипломатичну кризу: у РФ гостро відреагували на заклик Чехії до ЄС вислати російських дипломатів

Київ • УНН

 • 18137 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Чехія, звертаючись до країн Європейського союзу з проханням вислати російських дипломатів, провокує ЄС на новий дипломатичну кризу у відносинах в Росією. Про це глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Цитата

“Чехія провокує ЄС на нову дипломатичну кризу у відносинах з Росією. Демарш на порожньому місці на знак солідарності з черговим „highly likely“-шоу стане ще одним кроком до згортання діалогу з Москвою. Сподіваюся, в Брюсселі це усвідомлюють”, — зазначив депутат.

Додамо

“Highly likely” (“з високою ймовірністю”. — ред) — фраза, часто використовувана зарубіжними політиками для оцінки причетності Росії до будь-яких порушень.

Раніше

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш попросив країни Європейського союзу вислати "хоча б по одному" російському дипломату в знак солідарності з Прагою.

Конфлікт між Чехією та Росією

17 квітня влада Чехії заявила, що Москва причетна до вибухів на складах боєприпасів в Врбетіце в 2014 році, де загинули двоє людей, і вислала 18 російських дипломатів, яких назвали співробітниками російських спецслужб.

МЗС РФ висловив Празі рішучий протест і також оголосив 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

На тлі цього дипломатичного скандалу чеська влада звернулася з проханнями до партнерів по ЄС і НАТО проявити солідарність.

Так, 22 і 23 квітня про підтримку Чехії заявили Словаччина, Литва, Латвія і Естонія.

Словаччина вислала трьох російських дипломатів, Латвія і Естонія по одному, Литва - двох.

28 квітня МЗС РФ повідомило про висилку в якості заходів трьох співробітників посольства Словаччини, двох дипломатів Литви і по одному представнику посольств Латвії та Естонії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами