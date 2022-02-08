Ведущий защитник сменил “Баварию” на ФК “Боруссия”
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Защитник “Баварии” Никлас Зюле сменил клубную прописку и будет выступать за дортмундскую “Боруссию”, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Детали
Футболист заключил со “шмелями” контракт на 4 года. 26-летний футболист сборной Германии присоединится к своей новой команде летом 2022 года на правах свободного агента.
Примечательно, что его стоимость, по данным “Transfermarkt”, составляет 35 млн. евро. Он входит в топ-50 самых дорогих защитников мира.
Справка
Зюле в Мюнхене выиграла Лигу чемпионов, четыре раза Бундеслигу, дважды Кубок Германии и четыре раза — Суперкубок Германии. Также в его активе победа на клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА.