Провідний захисник змінив “Баварію” на ФК “Боруссія”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Захисник “Баварії” Ніклас Зюле змінив клубну прописку і буде виступати за дортмундську “Боруссію”, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
Футболіст уклав з “джмелями” контракт на 4 роки. 26-річний футболіст збірної Німеччини приєднається до своєї нової команди влітку 2022 року на правах вільного агенту.
Примітно, що його вартість, за даними “Transfermarkt”, складає 35 млн. євро. Він входить до топ-50 найдорожчих оборонців світу.
Довідка
Зюле у Мюнхені виграла Лігу чемпіонів, чотири рази Бундеслігу, двічі Кубок Німеччини та чотири рази — Суперкубок Німеччини. Також у його активі перемога на клубному чемпіонаті світу та в Суперкубку УЄФА.