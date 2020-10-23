Ведущий хоккейный клуб Украины усилился игроком из американского чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Перспективный 20-летний украинский нападающий Александр Пересунько стал игроком ХК "Донбасс", передает УНН со ссылкой на сайт "Донбасса".
Воспитанник харьковской "Дружбы-78" на юношеском уровне отлично зарекомендовал себя в составе киевской команды "Беркут-2000", с которой становился чемпионом Украины и Беларуси в различных возрастных категориях.
В составе юниорской сборной Украины Пересунько выиграл домашний чемпионат мира-2018 в Дивизионе IB, который проходил в киевском "Дворце спорта". На том турнире Александр набрал 5 (2+3) очков и стал лучшим нападающим чемпионата.
Форвард уже поиграл и в молодежной сборной Украины, а также дебютировал в составе нашей национальной команды на чемпионате мира-2019 в Дивизионе IB.
Три последних сезона Пересунько провел за океаном в американских юниорских лигах "USPHL Premier" и "NCDC", а также в канадской "QMJHL".
Отмечается, что в составе "Донбасса" Пересунько будет выступать под номером 88.