Провідний хокейний клуб України підсилився гравцем з американського чемпіонату

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Перспективний 20-річний український нападник Олександр Пересунько став гравцем ХК "Донбас", передає УНН з посиланням на сайт "Донбасу".

Вихованець харківської "Дружби-78" на юнацькому рівні відмінно зарекомендував себе в складі київської команди "Беркут-2000", з якою ставав чемпіоном України і Білорусі в різних вікових категоріях.

У складі юніорської збірної України Пересунько виграв домашній чемпіонат світу-2018 в Дивізіоні IB, який проходив в київському "Палаці спорту". На тому турнірі Олександр набрав 5 (2 + 3) очок і став найкращим нападником чемпіонату.

Форвард вже пограв і в молодіжній збірній України, а також дебютував у складі нашої національної команди на чемпіонаті світу-2019 в Дивізіоні ІВ.

Три останні сезони Пересунько провів за океаном в американських юніорських лігах "USPHL Premier" і "NCDC", а також в канадській "QMJHL".

Зазначається, що у складі "Донбасу" Пересунько буде виступати під номером 88.

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