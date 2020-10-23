Провідний хокейний клуб України підсилився гравцем з американського чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Перспективний 20-річний український нападник Олександр Пересунько став гравцем ХК "Донбас", передає УНН з посиланням на сайт "Донбасу".
Вихованець харківської "Дружби-78" на юнацькому рівні відмінно зарекомендував себе в складі київської команди "Беркут-2000", з якою ставав чемпіоном України і Білорусі в різних вікових категоріях.
У складі юніорської збірної України Пересунько виграв домашній чемпіонат світу-2018 в Дивізіоні IB, який проходив в київському "Палаці спорту". На тому турнірі Олександр набрав 5 (2 + 3) очок і став найкращим нападником чемпіонату.
Форвард вже пограв і в молодіжній збірній України, а також дебютував у складі нашої національної команди на чемпіонаті світу-2019 в Дивізіоні ІВ.
Три останні сезони Пересунько провів за океаном в американських юніорських лігах "USPHL Premier" і "NCDC", а також в канадській "QMJHL".
Зазначається, що у складі "Донбасу" Пересунько буде виступати під номером 88.