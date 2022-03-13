Ведущий футболист сборной Украины заинтересовал лидера Серии А

Детали

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини и спортивный директор клуба из Италии Фредерик Массара направили свой взгляд ради улучшения звена полузащиты, поскольку уход из клуба Франка Кесси оценивается достаточно высоко. Также существует вероятность, что уйдут Бакайоко и Крунича.

Указано, что ветку до состояния "россонери" перейдет хавбек "Бордо" Ясин Адли, из аренды в "Торино" вернется Томмазо Побега. Однако коуч команды Стефано Пиоли хотел бы других трансферов, в частности игрока, который мог бы связать полузащиту и атаку команды.

Одним из вариантов является трансфер португальца Ренату Саншеша, но подписать игрока "Лилля" будет довольно трудно особенно, если французский клуб не снизит свои финансовые требования.

Сообщается, что из-за этого "Милан" начал рассматривать альтернативные варианты. Среди них: Ноа Ланг из "Брюгге", Недим Байрами ("Эмполи") и Руслан Малиновский ("Аталанта").

Ресурс заявляет, что за 28-летнего украинца "Милана", который идет лидером Серии А (на 2 очка опережает "Интер"), придется заплатить минимум 30 млн. евро.

Дополнение

В текущем сезоне украинец провел 22 игры в чемпионате Италии, в которых забил шесть голов и выполнил две голевые передачи.

Что предшествовало этому

Лучший гол и лучший футболист месяца: Малиновский получил признание в Серии А.