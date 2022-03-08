Найкращий гол та найкращий футболіст місяця: Маліновський отримав визнання в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Український півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський удостоївся перемог в двох номінаціях італійської Серії А за підсумками лютого місяця, інформує УНН з посиланням на Twitter Серії А.
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Наш земляк визнаний найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками лютого. Упродовж останнього місяця зими легіонер бергамьского клубу відіграв три матчі та відзначився одним голом. Ймовірно, вболівальники вирішили підтримати Маліновського, який зараз переживає важкі часи через війну на Батьківщині.
Окрім того, його ефектне взяття воріт у матчі із "Ювентусом" названо найкращим в лютому місяці. Тоді Маліновський після передачі партнера зі штрафного поцілив під поперечину воріт.
Варто відзначити, що Маліновський також зробив дубль в матчі проти "Олімпіакосу" в Лізі Європи, який відбувся у лютому. Сумарно в нинішньому сезоні на рахунку Маліновського 6 голів та 2 асисти у 22 матчах у Серії А.
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