Лучший гол и лучший футболист месяца: Малиновский получил признание в Серии А

Детали

Наш земляк признан лучшим игроком итальянской Серии А по итогам февраля. На протяжении последнего месяца зимы легионер бергамьского клуба отыграл три матча и отметился одним голом. Вероятно, болельщики решили поддержать Малиновского, который сейчас переживает тяжелые времена из-за войны на Родине.

Кроме того, его эффектное взятие ворот в матче с "Ювентусом" названо лучшим в феврале месяце. Тогда Малиновский после передачи партнера со штрафного попал под перекладину ворот.

Стоит отметить, что Малиновский также сделал дубль в матче против "Олимпиакосу" в Лиге Европы, который состоялся в феврале. Суммарно в нынешнем сезоне на счету Малиновского 6 голов и 2 асисты в 22 матчах в Серии А.

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